12 personnes hospitalisées à Bruxelles après des intoxications au monoxyde de carbone

L'origine de cette émanation de gaz mortel, invisible et inodore, provenait d’un barbecue à charbon utilisé pour cuisiner à l'intérieur. Les braises de charbon ont émis du monoxyde de carbone en continu. De plus, le logement était chauffé avec des appareils d'appoint mobiles, sans évacuation adéquate, transformant la situation en véritable bombe à retardement.

Pour éviter de telles intoxications, il est essentiel de respecter les mesures de sécurité, rappelle le communiqué des pompiers: utiliser des appareils conformes, assurer leur entretien, bien ventiler et installer des détecteurs de CO. L’utilisation de barbecues à l'intérieur est strictement interdite, tout comme celle de chauffages d’appoint la nuit dans les chambres. En journée, veillez à aérer correctement les espaces pour garantir un apport suffisant en air frais.

Un deuxième incident à Bruxelles

Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 2h10, un autre incident similaire s'est produit. Les pompiers de Bruxelles ont été appelés pour une vérification de la présence de monoxyde de carbone (CO) dans une maison située à Laeken, rue Steyls. Le père de famille les attendait à l’extérieur et a expliqué qu’il avait conduit l'un de ses enfants aux urgences un peu plus tôt dans la nuit. L’enfant, présentant des symptômes typiques d’une intoxication au CO (maux de tête, vomissements, malaise), avait été diagnostiqué avec une présence de CO dans le sang. Les médecins avaient alors conseillé au père d’évacuer toute la famille et de contacter les pompiers via le 112.