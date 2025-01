"Beaucoup de fumée" après une "explosion" dans un immeuble: que s'est-il passé à Neder-Over-Hembeek?

Les hommes du feu ont en effet été alertés à 15h27 par plusieurs appels signalant des flammes et une explosion dans la zone. En raison de l’ampleur des premiers signalements, une mobilisation importante a été déployée rapidement sur les lieux. Sur place, ils ont constaté que les dégâts provenaient de la terrasse du 4ème (et dernier) étage.

"Explosion aux alentours de Laeken - Neder-Over-Hembeek, observée depuis l'avenue du pois de senteur", nous indique Laura ce samedi via le bouton orange Alertez-nous. "Nous voyons de la fenêtre beaucoup de fumée suite à un bruit ressemblant à celle d’une explosion." Selen s'inquiète aussi d'un "grand feu sur la commune de Bruxelles."

Un périmètre de sécurité a été instauré.

L'incendie a été rapidement maîtrisé par les pompiers, et aucun blessé n'est à déplorer. "Nous avons procédé à une montée en puissance immédiate compte tenu du grand nombre d’appels et des informations reçues. Une fois la situation sous contrôle, nous avons pu réduire notre déploiement à un niveau normal", nous précise-t-on.

Cependant, les conséquences matérielles sont importantes. Quatre appartements du bâtiment sont désormais inhabitables en raison des dégâts causés par l’explosion, l’incendie et les infiltrations d’eau. De plus, la force de la détonation a soufflé le châssis de fenêtre d’un appartement dans un bâtiment voisin. Les habitants touchés ont été pris en charge par leurs familles, la police et les services communaux.

L'origine du sinistre serait une explosion due à deux bouteilles de gaz, d'après les premières informations communiquées. Cet incident rappelle l'importance des précautions à prendre avec les bouteilles de gaz, notamment en termes de stockage et d’utilisation. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances précises de l’explosion.