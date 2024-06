Couleur Café revient enflammer le parc d'Osseghem ce week-end

C'est une affiche toujours aussi colorée et variée que propose Couleur Café pour cette nouvelle édition. Du hip-hop à l'amapiano, en passant par l'afrobeats, le dancehall, l'électro et le reggaeton… les mélomanes seront servis.

Parmi les têtes d'affiche, on retrouve Action Bronson, Masego, Tyla, Biga*Ranx, Tems et Fatoumata Diawara. La scène Black Stage sera dédiée aux DJ sets, avec notamment Ninette, Golden Zebora, Raql b2b Bo Meng, Moonshine, Jael et Skyla Tylaa. Les amateurs de découvertes sonores auront rendez-vous sur les scènes La Plancha et Tarmac, qui accueilleront une sélection d'artistes émergents et de collectifs de DJ's.