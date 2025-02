"De nouveaux coups de feu près de la station de métro Clémenceau à Anderlecht": que s'est-il passé?

"Vers 3h45, j'ai entendu quatre balles (des coups de feu). La première fois, on se dit qu'on rêve, mais c'était réel. Quand j'ai vu la police dehors et la place bouclée, je me suis dit qu'il y avait encore une fusillade. Je suis très inquiète. On a toujours le sentiment de ne pas être en sécurité", nous raconte un témoin.

La Stib a confirmé de son côté qu’un accès de la station a temporairement été fermé, mais que le métro continue de circuler normalement.

Plus d'informations à venir.