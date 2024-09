F. Ahidar a eu un premier entretien avec Vooruit: il rencontrera Groen jeudi

M. Ahidar avait indiqué lundi qu'il entendait jouer les médiateurs dans le groupe néerlandophone, après la décision d'Elke Van den Brandt (Groen) de ne plus poursuivre les discussions avec le MR. En cause, selon elle, l'initiative de trois partenaires francophones (MR; PS; Engagés) de reporter la nouvelle phase de restrictions de la LEZ de deux ans, via le parlement, et la menace une nouvelle fois proférée par le président du MR de recourir à la même voie parlementaire pour une remise à plat de Good Move.

Groen dispose de quatre sièges; la Team Fouad Ahidar, de trois et Vooruit, de deux. Cela suffit pour avoir une majorité côté néerlandophone. Aux yeux de Fouad Ahidar ces trois formations peuvent constituer ensemble "un bloc solide".