Fortes rafales de vent annoncées: Bruxelles ferme l'accès à ses espaces verts

Les parcs, jardins et bois régionaux bruxellois, ainsi que les parkings de la forêt de Soignes ne seront plus accessibles au public à partir de 18h ce dimanche compte tenu des rafales de vent annoncées, indique Bruxelles Environnement dans un communiqué.

L'Institut royal météorologique (IRM) a en effet émis un avertissement jaune aux rafales de vent qui prendra effet dimanche soir à partir de 23 h, et ce, jusqu'à lundi 13h sur l'ensemble du pays à l'exception de la province de Luxembourg.

Les restrictions d'accès seront levées dans le courant de l'après-midi de lundi à une heure qui reste toutefois à préciser sur base de l'évolution des prévisions météorologiques, précise l'agence bruxelloise qui recommande donc d'éviter de circuler dans l'ensemble des espaces verts régionaux et en particulier à proximité des arbres.

Dimanche soir et la nuit suivante, le vent se renforcera progressivement pour devenir fort dans l'intérieur et très fort à la mer. Des rafales de 80 à 90 km/h pourront se produire, voire très localement davantage. Lundi après-midi, les rafales se limiteront à des valeurs comprises entre 50 et 60 km/h.