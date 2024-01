Hardiquest, Mattagne et Ladeyn, têtes d'affiche du StrEat Fest 2024 à Bruxelles

Les chefs étoilés Christophe Hardiquest, Yves Mattagne et Florent Ladeyn emmèneront la prochaine édition du StrEat Fest, programmée du 16 au 19 mai à Tour & Taxis à Bruxelles. Des dizaines de chefs prendront part à cet événement mettant à l'honneur la street food revisitée et l'art urbain, ont dévoilé mercredi les organisateurs dans un communiqué.

Outre ce trio de têtes d'affiche, d'autres grands noms du paysage gastronomique belge prendront part au festival, comme Cédric Mosbeux et ses comptoirs Fernand Obb, souvent primés pour leurs croquettes, Alexandru Sapco (La bonne chère), Kevin Lejeune (La Canne en Ville*), Lyla Bangels (Titulus) ou encore Jean-Philippe Watteyne (La Ferme de Bonne Maman).

Aux côtés de ses deux collègues bruxellois, le Français Florent Ladeyn, qui a ouvert un premier restaurant dans la capitale au printemps dernier, se réjouit déjà d'effectuer le "grand écart entre gastronomie et street food".

Les amateurs de douceurs et de chocolat ne seront pas oubliés puisqu'Anaïs Gaudemer (Cokoa), Laurent Gerbaud et Jean-Philippe Darcis sont annoncés.

La mission de ces chefs? "Rendre n'importe quelle cuisine - étoilée, tendance, gastronomique, trendy… - accessible à tous les gourmands", expliquent les organisateurs. Des master classes seront dispensées par certains étoilés, qui réaliseront un "plat signature" en direct.

Le programme prévoit également 150 ateliers culinaires et d'art urbain, 40 concerts, DJ et performances et un marché de producteurs locaux.