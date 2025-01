"Hôpital en partie à l’arrêt", de nombreux rendez-vous annulés: que se passe-t-il aux Cliniques Saint-Luc?

Si des rumeurs de "cyberattaque" ont été soulevées par des internautes, l'institution de santé exclut "à ce stade" un piratage de ses systèmes depuis l'extérieur. "Toutes nos équipes sont mobilisées afin de revenir au plus vite à une situation normale", a-t-elle assuré.

L'ensemble des services médicaux et de support fonctionnent néanmoins, poursuivent les Cliniques Saint-Luc, implantées à Woluwe-Saint-Lambert. "La prise en charge des patients actuellement hospitalisés se poursuit normalement et en toute sécurité grâce à la redondance des systèmes informatiques et la mise en place de procédures manuelles."

Si cette prise en charge se poursuivra mercredi, l'hôpital a préféré concentrer son activité sur les traitements essentiels. Seules les urgences vitales seront ainsi assurées et les dialyses seront également effectuées. Par ailleurs, "tout est mis en œuvre" pour maintenir les chimiothérapies et traitements de jour.

Par contre, les Cliniques Saint-Luc renverront toute personne qui se présente aux urgences vers les autres hôpitaux si aucune vie n'est en danger. Les examens techniques (radiologie, IRM, radiothérapie, endoscopies, etc.) sont annulés pour les patients ambulatoires, mais maintenus dans la mesure du possible pour les patients déjà hospitalisés.