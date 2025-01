Près de 200 mineurs sont placés à l'hôpital sans raison médicale: la ministre de l'Aide à la jeunesse s'explique

"C'est des situations qui ne sont pas faciles, qu'ils soient petits ou grands. Et les grands, il y a deux cas de figure, soit ils sont très proches du personnel, soit ils sont très isolés dans leur chambre et parfois il n'y a pas de contact possible avec la famille, les amis, etc", explique Nancy Vitali, cheffe du service pédiatire de l'hôpital d'Ixelles.

Ces inquiétudes du secteur, nous les soumettons aujourd'hui à la ministre en charge de l'aide à la jeunesse. "Évidemment, on ne peut pas rester insensible aux reportages et aux images, aux témoignages qui sont repris au sein de celui-ci. On a des moyens complémentaires qui sont dégagés par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour amener des réponses", justifie Valérie Lescreniers, ministre de l'Aide à la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le budget de l'aide à la jeunesse, revu à la hausse pour cette législature. 9 millions d'euros supplémentaires par an. Soit au total, en 2025, un budget de 466 millions d'euros. Avec une partie de cet argent, de nouvelles places en foyer vont être créées, assure la ministre. Combien ? Un cadastre bientôt terminé doit déterminer les besoins.

Je ne pourrais pas m'y engager

Des moyens dégagés aussi, pour en amont accompagner des familles dans lesquelles des difficultés apparaissent. Nous avons demandé à la ministre compétente si elle pouvait promettre aux enfants qu'ils ne seront plus placés dans les hôpitaux sans raison, d'ici la fin de la législature. Voici sa réponse : "Je ne pourrais pas m'y engager de manière ferme et formelle. Mais en tout cas, j'entends le besoin et on va tenter, avec les moyens qui sont les nôtres, avec les équipes qui nous entourent, de veiller à amener les réponses les plus adéquates à ces jeunes qui sont dans la détresse", assure Valérie Lescreniers.

La ministre présentera son plan pour l'aide à la jeunesse dans les prochaines semaines. Parmi ces enfants, certains ont bien leur place à l'hôpital. Pour eux, l'encadrement pourrait être renforcé.