Jean-Marc, victime d’abus sexuels au sein de l’église, est déçu de sa rencontre avec le pape: "Il a tourné autour du pot"

Hier soir, le pape a rencontré quinze victimes de violences sexuelles commises au sein de l'Église. Ces Belges ont pu faire part de leur vécu et de leurs questionnements au chef de l'Église catholique.

Le pape, quinze victimes, deux psychologues et deux traducteurs étaient présents lors de cette rencontre exceptionnelle qui s'est déroulée hier soir, à la nonciature apostolique de Bruxelles. Lors de cette entrevue qui a duré plus de deux heures, Jean-Marc Turne (78 ans) et Anne-Sophie Cardinal (44 ans), victimes de violences sexuelles au sein de l'Église, ont pu directement interpeller le pape concernant ces scandales.

Je suis convaincu qu'on n'a pas eu de réponse

À lire aussi Le pape François a quitté la basilique de Koekelberg: revivez les moments forts de son passage à Bruxelles

"Il ne se passera rien, je suis convaincu qu'on n'a pas eu de réponse, estime Jean-Marc. La seule chose que je peux dire, c'est que comme homme, il était certainement très ému parce qu'écouter quinze personnes qui ont des trucs à lui dire... Il faut être endurant." Une endurance qui ne suffit pas à Jean-Marc qui confie sa déception. "Je lui ai posé la question de la responsabilité de l'Église et il m'a répondu : "C'est qui l'Église ?". Il a tourné autour du pot en disant, mais ce n'est pas le pape, ce ne sont pas les évêques, c'est tout le monde, c'est toi aussi. Et lui, rien. Il ne se sent en rien responsable".