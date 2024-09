"Il a béni notre fils": le Pape s'offre un bain de foule aux portes de la basilique de Koekelberg

Ce samedi, le pape s'est rendu à la basilique de Koekelberg, où de nombreux badauds l'attendaient. Lors d'un bain de foule, il a béni un enfant pour le plus grand bonheur de ses parents.

Pour cet homme, la bénédiction de son fils par le pape restera gravée dans sa mémoire : "C'est un beau souvenir. C'est un moment spécial dans la vie. J'avais déjà vu le pape plusieurs fois aux JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse, grand événement catholique rassemblant des milliers de jeunes, ndlr), mais maintenant dans mon propre pays, c'est quand même unique, je pense".

"Ce n'est pas facile d'être chrétien dans le monde d'aujourd'hui, en Occident, mais ce pape est absolument indispensable", souligne une croyante présente pour la célébration de Koekelberg. "On essaye d'apporter la bonne nouvelle et de la vivre tout le temps. On vit notre foi tous les jours".