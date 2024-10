La commune d'Anderlecht nomme deux rues en l'honneur de Lucette Decroly et Jeannine Burny

Lucette Decroly, ancienne directrice de la Médecine scolaire et cofondatrice du centre de santé mentale "L'Équipe", ainsi que Jeannine Burny, figure familière du microcosme littéraire belge, ont donné leurs noms à deux nouvelles rues inaugurées mardi après-midi par la commune bruxelloise d'Anderlecht. Ces nominations entendent faire honneur et visibiliser le travail de deux femmes ayant marqué le patrimoine culturel et social anderlechtois.

La rue Jeannine Burny, située à proximité de la Drève Olympique, a été inaugurée dès 14h00, en présence notamment du bourgmestre de la commune Fabrice Cumps ainsi que d'autres membres du collège. "Mme Burny (1925-2020) a déployé passion et énergie pour faire (re)connaître et aimer l'œuvre du poète belge Maurice Carême", explique l'administration. Elle fut la secrétaire mais aussi la muse du poète, pour ensuite devenir présidente de la Fondation Maurice Carême, qui célèbre ses 45 ans cette année. La rue Jeannine Burny symbolise la jonction avec le boulevard Carême, renforçant ainsi le lien entre ces deux figures littéraires.

La nouvelle allée Lucette Decroly, aménagée entre la rue Walcourt et le quai de Biestebroeck dans le quartier de La Roue, rend hommage à celle qui fut directrice de la Médecine scolaire à Anderlecht et cofondatrice du centre de santé mentale "L'Équipe". Docteure en médecine, Lucette Decroly (1919-2004) a orienté sa carrière vers la médecine sociale, en particulier la médecine scolaire et la psychiatrie sociale. "Elle a consacré sa vie à l'amélioration de la santé mentale et scolaire des enfants", a appuyé la commune d'Anderlecht.