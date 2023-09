La journée sans voiture vient de s'achever: quel est le coût réel pour Bruxelles lors d'une manifestation comme celle-ci?

"Cela a un coût évidemment et on se pose la question de savoir qui va le supporter", expliquait ce matin dans le 7h50 de Bel RTL Matin, Ridouane Chahid, bourgmestre faisant fonction d'Evere. "On parle tout de même de 800.000 euros pour une journée comme celle-ci".

La note en détail, la voici : 446.000 euros pour la gratuité de la STIB, 300.000 pour la fermeture des routes et enfin 30.000 euros pour l'encadrement des communes. Coût total : 776.000 euros. Une note qui parait élevée, mais qui sera à la baisse si le nombre de journées sans voiture augmente durant l'année.

"Par exemple, pour obtenir les dérogations, si l'on a un système beaucoup plus organisé et pas juste une fois par an, cela va forcément réduire les coûts", note Elke Van Den Brandt, ministre de la mobilité bruxelloise. "Surtout, les gains pour Bruxelles sont là : on gagne au niveau économique. Il y a beaucoup à gagner dans ces journées-là".

Difficile de quantifier le gain économique pour une journée pareille, mais pour le secteur Horeca, aucun doute : cela rapporte gros. "J'ai vu des bâtiments Horeca normalement fermés le dimanche qui ouvraient leurs portes justement pour cette journée-là", observe Ludivine de Magnanville, président de la Fédération Horeca Bruxelles. "Cela crée une synergie de quartier, et cela fonctionne".

Les autorités bruxelloises seraient favorables à une deuxième journée sans voiture. La date du 8 mai pourrait convenir, l'occasion de fêter la Fête de l'Iris d'une autre manière.