La Ligue des droits humains appelle la commune d'Uccle à "respecter le droit à manifester"

Le bourgmestre de la commune d'Uccle, Boris Dilliès (MR), avait souligné mardi soir que la manifestation n'avait pas été demandée, et par voie de conséquence pas autorisée. Aux yeux du maïeur, la manifestation n'était pas non plus pacifiste. Selon lui, des propos haineux ont été lancés, notamment à l'égard de l'État d'Israël et de sa personne.

"Le droit fondamental de manifester implique l'obligation pour les autorités publiques de garantir et faciliter les manifestations dès lors qu'elles restent pacifiques", souligne la LDH face à cette situation. "En démocratie, l'absence de demande préalable ne peut en aucun cas être le prétexte à une restriction de l'expression publique pacifique des citoyens", poursuit-elle.