L'aéroport de Bruxelles a ouvert ses portes à des photographes passionnés d'aéronautique: "Nous sommes tous impressionnés par ce monde"

Pendant leur congé, certains adorent observer les avions et les photographier. On les appelle les spotters, de vrais passionnés d’aéronautique qui ne ratent pas l'occasion d’observer les appareils. Aujourd’hui, l’aéroport de Bruxelles a ouvert ses portes à une vingtaine d’entre eux.

Pour être certain d'avoir les meilleurs clichés, certains n'hésitent pas à emporter plusieurs objectifs. C'est notamment le cas de Patrice : "Je prends deux appareils parce qu'il y en a un qui va me servir au sol quand je dois photographier les avions en grand-angle, et l'autre va me permettre de prendre les avions en vol", explique-t-il.

Il faut savoir que Patrice n’en est pas à son premier essai. D'habitude, il se rend à l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, mais aujourd’hui, il voulait photographier des avions différents. Et ce, toujours avec le même but : observer leur évolution au fil des ans.

Une fascination qui pousse ces passionnés à attendre parfois plusieurs heures pour immortaliser l’objet de toute leur attention.