"J'avais l'impression que tout Charleroi était avec nous": un merveilleux engouement permet à Elena de retrouver les doudous de son fils

Chaque année, des objets et effets personnels sont oubliés par les voyageurs dans les aéroports. Romain, 4 ans, a malheureusement vécu cette situation avec son sac de voyage, qui contenait ses doudous. Heureusement, à son retour, le sac a pu être retrouvé et remis au petit garçon.

Mais lorsqu'il s'agit d'un objet perdu par un enfant, cela peut vite tourner au drame. C'est notamment ce qu'a vécu le petit Romain, 4 ans. Alors qu'il partait avec sa famille en direction de Malaga, l'enfant a perdu son sac de voyage dans lequel se trouvaient ses doudous. "On s'est rendu compte, au moment où on allait s'installer, que Romain n'avait plus son sac à dos. Sauf que c'était trop tard, car l'avion était déjà en marche", raconte sa maman.

Lorsqu'elle constate la perte, la maman de Romain décide de créer une story pour demander de l'aide afin de retrouver le sac de son fils. Rapidement, le post est partagé des centaines de fois. "Dans les minutes qui ont suivi ma publication, j'ai vu que mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Et là, j'ai vu que les gens partageaient et réagissaient. (...) J'avais l'impression que tout Charleroi était avec nous", raconte-t-elle.

L'engouement sera tel que son appel finira par arriver jusqu'aux oreilles du personnel de l'aéroport de Charleroi, où un collaborateur retrouvera le sac à proximité d'un point de restauration quelques jours plus tard. Pour la famille et Romain, c'était évidemment un grand ouf de soulagement. "Nous étions très très émus et très surpris de cet engouement". À son retour, la mascotte de l'aéroport attendait Romain sur le tarmac de l'aéroport, avec le fameux sac à dos. Plus de peur que de mal finalement pour le petit garçon.

Concernant les objets perdus, il faut savoir qu'ils sont gardés environ un mois à l'aéroport et sont ensuite transférés pendant 5 mois à la ville de Charleroi. S'ils ne retrouvent pas leur propriétaire, ils sont vendus aux enchères. Parmi les objets perdus, on retrouve notamment des vêtements, pièces d'identité ou encore des PC.