"Le cessez-le-feu actuel n'offre que peu d'espoir": pourquoi plusieurs centaines de personnes manifestent ce dimanche à Bruxelles

Les manifestants se sont rassemblés sur la place Poelaert, près du Palais de justice de Bruxelles, puis ont pris la direction de la cathédrale Saints-Michel-et-Gudule et de la place Mehdi Bouda. En chemin, ils ont scandé des slogans contre l'occupation israélienne, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le nouveau président états-unien Donald Trump.

"C'est une nouvelle preuve que le cessez-le-feu actuel n'offre que peu d'espoir et de garantie", ont indiqué les personnes présentes. "Même si les armes se sont temporairement tues, rien ne garantit que les Palestiniens retrouveront leur souveraineté, pourront à nouveau se déplacer librement et décider de leur propre avenir. Il n'y a pas non plus d'espoir ou de garantie qu'Israël et ses dirigeants seront punis pour les crimes de guerre qu'ils ont commis contre les civils palestiniens."

En outre, alors qu'un cessez-le-feu est en vigueur à Gaza, les violences contre les civils se poursuivent en Cisjordanie. "Le cessez-le-feu à Gaza n'était pas encore entré en vigueur qu'Israël avait commencé à attaquer, à bombarder et à tuer des civils en Cisjordanie. Gaza et la Cisjordanie font toutes deux partie de la Palestine, un cessez-le-feu dans une zone devrait également s'appliquer dans l'autre", ont encore estimé les manifestants.