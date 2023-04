Le festival Balkan Trafik! s'ouvre à Namur et Bruxelles

Le festival Balkan Trafik! s'ouvre jeudi au Delta, à Namur, et se prolongera vendredi et samedi place De Brouckère, à Bruxelles. Cette 17e édition immergera durant trois jours le public dans la culture des pays d'Europe du Sud-Est.

"Avec cet événement unique, Balkan Trafik! vise à jeter des ponts entre la capitale de l'Europe et la créativité des pays de l'Europe du Sud-Est, mais aussi à offrir une vitrine unique à la richesse culturelle de la diaspora bruxelloise et de toutes les minorités balkaniques", soulignent les organisateurs.

Véritable mosaïque culturelle, l'événement offre une programmation variée alternant musique, danse, expositions, street art, ateliers, stands gastronomiques et bars à vins. Balkan Beat Box, Boban & Marko Markovic Orkestar, Dubioza Kolektiv et BaiLDSA figurent notamment à l'affiche du festival.

"Nous sommes ravis d'accueillir la 17e édition de Balkan Trafik! au cœur de Bruxelles", a quant à elle déclaré l'échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements de la Ville de Bruxelles, Delphine Houba. "Cet événement est une véritable célébration des cultures du Sud-Est et permet au public belge et international de (re)découvrir les traditions, les talents et le folklore des Balkans à travers la musique, la danse, le cinéma, la gastronomie et divers ateliers."

Dans le cadre du festival, deux nouvelles fresques murales ont été réalisées à Bruxelles par des street-artists des Balkans. "Balkan Trafik! invite des graffeurs à s'exprimer sur des murs au cœur de Bruxelles. La nouvelle génération urbaine des Balkans est en pleine effervescence intellectuelle, sociale, culturelle et esthétique, donnant naissance à une myriade d'identités et de représentations collectives", pointent les organisateurs.

"Haunted", la fresque de l'artiste féministe et activiste kosovare Fitore Berisha, peut être admirée rue des Fleuristes à Bruxelles-Ville, tandis que "Flora balcanica", réalisée par l'artiste stambouliote No More Lies, est visible rue Brialmont à Saint-Josse-ten-Noode.