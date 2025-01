Le "meilleur bar d'Europe" se trouve… à Bruxelles

L’estaminet bruxellois "La Fleur en Papier Doré", légendaire repaire d’artistes et symbole du patrimoine local, vient d’être sacré "Meilleur bar d’Europe" par le magazine spécialisé The European Bar Guide. Une consécration pour ce lieu chargé d’histoire qui a obtenu une note quasi parfaite de 9,7/10.

Nichée rue des Alexiens, à Bruxelles, La Fleur en Papier Doré (Het Goudblommeke in Papier) est bien plus qu’un simple bar. Lieu de rencontre des surréalistes, notamment René Magritte, et repaire d’artistes tels que Jacques Brel, Hergé ou Pierre Alechinsky, cet estaminet est une véritable institution.

Il vient d'ailleurs de décroche la première place du classement des meilleurs bars européens, avec une note impressionnante de 9,7/10 attribuée par The European Bar Guide. Le magazine salue notamment la qualité des boissons, incluant des bières artisanales revisitées par la Brasserie Verschueren et De La Senne, ainsi qu’un choix solide de cocktails et d’options alternatives.