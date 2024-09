Le Musée Juif de Belgique devient le"Jewish Museum In/Out"

Le Musée Juif de Belgique va entamer une métamorphose qui nécessite sa fermeture temporaire, indique-t-il jeudi. Un ambitieux projet de rénovation et d'extension va, en effet, l'occuper un bon moment. La réouverture est prévue en 2028.

La transformation qui s'initie est l'occasion pour l'institution de repenser son rôle au sein de la société contemporaine autour de ses thèmes phares que sont l'ouverture, le dialogue et l'éducation, fait savoir l'institution.

Pendant cette période qui débute, le musée prend une nouvelle forme et devient le Jewish Museum In/Out. Il continuera sa mission avec des expositions d'art contemporain, des évènements et des performances itinérants, un programme éducatif hors-les-murs. En parallèle, le musée viendra répondre aux usages contemporains en ouvrant un musée digital.

Né à l'initiative du Baron Georges Schneck, le Musée a ouvert ses portes à Bruxelles en 1990, rue de Stalingrad, puis en 2002, au 21 rue des Minimes.

Le bâtiment deviendra un espace entièrement muséal destiné à présenter tant les collections permanentes que les expositions temporaires. La structure existante (datant de 1901) n'est plus adaptée, affirme le Musée, "les espaces sont exigus, la circulation y est difficile, en particulier pour les personnes à mobilité réduite, et le bâtiment ne répond pas aux normes relatives à la conservation des biens culturels et du patrimoine, ni ne remplit les exigences de développement durable d'un projet muséal".

Un nouveau volume, baptisé "belvédère" viendra coiffer la construction et le bâtiment inclura une salle polyvalente de 360m², située en sous-sol, qui pourra accueillir conférences, concerts ou encore réceptions.