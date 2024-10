Les comités de quartier veulent un Plan Canal fédéral pour lutter contre la criminalité

Les 40 comités de quartiers bruxellois demandent au gouvernement fédéral, dans une lettre ouverte, de déployer un nouveau "Plan Canal" dans la lutte contre la criminalité liée à la drogue et les nuisances dans la ville. L'exécutif fédéral doit, selon eux, être plus présent et plus actif qu'il ne l'est à l'heure actuelle.