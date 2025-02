"Les gens ont plus peur": les coups de feu à Bruxelles nuisent-elles au tourisme dans notre capitale?

La Belgique, et plus particulièrement Anderlecht, sont à nouveau au coeur d'une actualité dont notre pays se serait bien passé. Coups de feu 3 nuits d'affilée, violence liée au trafic de drogue, autant d'éléments qui peuvent porter atteinte à la réputation de notre capitale dans le monde. Avec quel impact sur l'image de notre pays ?

Le tourisme se porte malgré tout plutôt bien : sur la grande place de Bruxelles, des milliers de voyageurs s'y promènent. Pour la plupart, ces récentes fusillades ne suscitent pas un sentiment d'insécurité. "On n'était pas plus stressés que ça, mais peut-être qu'on va éviter le quartier en question", témoigne une touriste. "Ça a toujours une influence sur tout, l'économie, les touristes, les gens dans les rues ont peur. Ils ont peur de prendre le métro, ça ne va pas", explique un autre touriste.

Sur les dix dernières années, le nombre de réservations dans les hôtels dans la capitale se maintient, hormis les années Covid et la baisse de fréquentation en 2016, due à la période des attentats de Paris et de Bruxelles l'année précédente. Le secteur du tourisme bruxellois estime que l'impact des fusillades sur l'image de la capitale reste pour l'instant limité, mais s'interroge pour la suite. "C'est clair que si la situation perdure au niveau de ces phénomènes de criminalité liés à la drogue, oui, cela pourra avoir un impact en termes de taux d'occupation et de fréquentation, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Mais malgré cela, l'impact est déjà là en termes d'image et il faut absolument agir, que tout le monde unisse ses forces", note Rodolphe Van Weyenbergh, secrétaire général de l'association des hôtels bruxellois.

Bruxelles figure avec Naples et Marseille dans le top 3 des villes européennes avec le plus de fusillades en 2024. Mais pour l'instant, la criminalité n'a pas pris le dessus sur l'attraction touristique de ces trois villes.