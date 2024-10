Les lignes de trams 9 et 19 limitées lors de travaux de la Stib sur l'avenue de Jette

À partir du 4 novembre prochain, la Stib procédera à des travaux de remplacement d'une partie des rails de tram situés sur l'avenue de Jette, et vieux de plus de 25 ans. Cela limitera la circulation des lignes de tram 9 et 19 pendant le chantier, mais des navettes de bus assureront la liaison entre les arrêts Simonis et Miroir durant l'interruption.

"Actuellement, la vitesse des trams a été réduite sur cette partie du réseau. Remplacer les rails permet d'éviter tout risque de déraillement et d'assurer la sécurité de tous", continue le réseau de transport bruxellois. Ces travaux ne concernent pas les nouvelles voies entre Roi Baudoin et Miroir, qui ont été posées dans le cadre de la mise en service de la ligne de tram 9.

Les rails de tram concernés, usés par le passage quotidien de centaines de véhicules, se trouvent dans la zone reprise entre l'avenue de Laeken et l'avenue des Gloires Nationales. "Ce chantier s'inscrit dans le cadre de l'entretien régulier de notre réseau et du plan pluriannuel des voies qui prévoit, chaque année, le remplacement de plusieurs kilomètres de rails selon leur degré d'usure", explique la Stib.

Le chantier se déroulera en plusieurs phases, entre début novembre et fin mars 2025. Des déviations seront mises en place pour les véhicules pour chaque phase. Les piétons, cyclistes, services d'urgence et camions poubelles gardent accès à l'avenue.

Les lignes de tram 9 et 19 seront limitées durant les travaux à l'arrêt Miroir, qui sera déplacé. Le tram 9 (de Groot-Bijgaarden à Roi Baudouin) circulera entre Groot-Bijgaarden et Simonis, et entre Miroir et Roi Baudouin. Le tram 19 (de Simonis à De Wand) circulera entre Miroir et De Wand. Une navette de bus assurera la liaison entre les arrêts Simonis et Miroir durant l'interruption.