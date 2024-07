Les moules-frites et le vol-au-vent du Resto national ont rassasié quelque 2.000 convives

Dès 17h00 et jusqu'à 22h00, les tables dressées sur la place emblématique des Marolles ont accueilli les milliers de convives venus déguster ces plats typiquement belges.

Spectacles de majorettes, fanfares et chants sont venus agrémenter la soirée. Le groupe "Les Juliens" a interprété le répertoire du chanteur français Julien Clerc, avant que ne débute - vers 20h00 - le karaoké géant et bilingue organisé par "Bruxelles Zingt" et les "Orde van de brusselse moestasje".

Samedi soir, plus de 15.000 personnes s'étaient rassemblées sur la piste de danse du Bal National, au même endroit.