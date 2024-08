Les organisateurs des Plaisirs d'été de Bruxelles tirent un bilan positif de la 2e édition

Un total de 33 collectifs et prestataires culturels a participé à cette 2e édition, placée sous le signe de la danse. "À travers une programmation en espace public gratuite et accessible à toutes et tous, l'événement a séduit le public au cœur de la capitale par sa grande variété d'activités autour de la danse", ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.

Les Plaisirs d'été ont pris leurs quartiers en divers endroits du centre-ville, à la place de la Bourse, au square Jacques Brel, au Mont des Arts et à la place de la Chapelle. Dans les Marolles, l'installation artistique Lucia restera en place jusqu'au 6 septembre.