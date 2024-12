Les Plaisirs d'hiver, un "incontournable" selon un média américain: l'événement en quelques chiffres

Les Plaisirs d'hiver devraient accueillir cette année plus de 4 millions de visiteurs, dont un tiers viennent de l'étranger. L'événement a été cité par nos confrères américains de CNN comme incontournable.

La magie des fêtes est partout dans le centre-ville de la capitale. Les rues sont noires de monde et langues parlées sont nombreuses. De l'allemand, de l'anglais, de l'espagnol. Fatma vient pour la première fois au marché de Bruxelles. "C'est plus grand que les autres marchés ici et c'est un endroit historique, j'aime beaucoup". Un tiers des visiteurs de l'événement sont des étrangers. Dès le 1er soir, le 29 novembre, il a connu une affluence record.

La réputation des Plaisirs d'hiver dépasse même le continent. Nos confrères américains citent ce marché comme l'un des meilleurs au monde. Une telle réputation se ressent sur la fréquentation. L'an dernier, 4 millions de visiteurs sont venus dans la capitale. C'est plus que le marché de Strasbourg en France, 3,3 millions de visiteurs, même s'il est ouvert un peu moins longtemps.