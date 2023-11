Les travaux de réaménagement du rond-point Schuman ont commencé

Les responsables politiques impliqués ont donné, mercredi, un premier coup de pelle symbolique pour marquer le lancement du chantier de transformation du rond-point Schuman à Bruxelles. Celui-ci deviendra "une agora urbaine moderne et conviviale, propice aux rencontres et à la mobilité active", est-il indiqué dans un communiqué de l'expert fédéral en construction publique pour la Région de Bruxelles-Capitale, Beliris.

"Beliris, en tant que maître d'ouvrage, assurera la métamorphose du quartier européen au cœur de notre capitale", a déclaré la ministre fédérale en charge de Beliris, Karine Lalieux. "Je me réjouis que nous puissions rénover et transformer la place Schuman et ses abords en un espace dynamique et contemporain, qui sera plus accessible aux piétons, aux cyclistes et aux personnes à mobilité réduite."

Mercredi, la démolition du centre du rond-point a commencé. Cette phase devrait prendre fin le 22 décembre. Le chantier, dont le coût est estimé à 25 millions d'euros hors TVA, durera environ deux ans. Il ne se limitera pas à la place Schuman puisqu'il inclura, entre autres, l'avenue de la Joyeuse Entrée et une partie de la rue de la Loi.