L'exposition "Neuvième Art nouveau" au centre de la BD s'ouvre vendredi

Placée sous le signe de l'Art nouveau et de la Bande Dessinée, l'exposition propose une mise en lumière de la relation entre ces deux arts, en explorant en images la diversité du thème et quelques-uns de ses représentants majeurs.

"Un voyage inédit au cœur de la 'Belle Époque', dans l'un des joyaux architecturaux conçu par Victor Horta", promettent les organisateurs de l'exposition. Ils convient ainsi le public à "revivre certains temps forts de cette période, aux côtés d'artistes qui revisitent l'Art nouveau pour livrer des œuvres à son image". En effet, que ce soit dans l'élaboration du récit, du style graphique, de la typographie ou de la mise en page, cette période inspire certains artistes du neuvième art, dont les pages et couvertures reprennent les codes de mise en page de la période.

L'oeuvre de l'auteur de BD et scénographe belge, François Schuiten, constituera le fil rouge de l'exposition. "François Schuiten apparaît comme ambassadeur d'une époque qui le fascine et d'une ville, Bruxelles, qu'il n'a jamais cessé de défendre et de dessiner", souligne ainsi la commissaire de l'exposition, Mélanie Andrieu. Les planches et autres albums BD d'autres artistes, dont Étienne Willem, Yomgui Dumont ou encore Marc-Renier, seront également exposés.