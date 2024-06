"Plus de 2h d’attente": des files interminables pour voter à Woluwe-Saint-Lambert, que s'est-il passé?

16h passées, les bureaux de vote bruxellois sont censés fermer, mais la file est encore longue à Woluwe-Saint-Lambert. Michel nous dit attendre "depuis ce matin" pour voter. "Je suis revenu deux fois", admet-il. Vous êtes également nombreux à nous faire part de votre frustration via le bouton orange Alertez-nous : "Bureau de vote saturé à Woluwe-Saint-Lambert, plus de 2h d’attente pour voter. Aucune file correctement balisé, aucune sortie rapide, on doit se frayer un chemin à travers la foule ! Si un incident arrive, ce sera la catastrophe !", nous alerte-t-on.

Que se passe-t-il ? Valou est employée communale, elle nous explique que ce sont des problèmes techniques au niveau des urnes, ce matin vers 10h, qui causent les files actuelles. "La société a envoyé un de ses techniciens qui, ne trouvant pas vraiment la faille, a mis d'autres sticks, à rechanger la tête d'urne, ne fonctionnant toujours pas, a appelé un collègue en renfort. À savoir que les files se rallongeaient de plus en plus, les gens étaient mécontents, ce que je peux comprend", raconte-t-elle. Elle poursuit: "A ce moment-là, on a essayé d'apporter des solutions, mais elles ne pouvaient pas être acceptées pour certaines choses. Par exemple, ne pas scanner les votes s'il y a la confidentialité. On ne pouvait pas, donc on s'est mis à dispatcher les gens dans les autres bureaux. On a reçu pas mal de mécontentements de citoyens. On a essayé de faire au mieux avec ce qu'on pouvait. On a essayé de remplacer, de trouver des solutions. Mais voilà, ça a généré des files", nous explique-t-elle.