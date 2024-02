Polémique au Parlement bruxellois: un imam chante une sourate du Coran au perchoir, le président de Parlement réagit

Une vidéo montrant un imam récitant une prière depuis la tribune du Parlement bruxellois partagée vendredi sur les réseaux sociaux, a suscité plusieurs réactions d'indignation et un rappel ferme à la neutralité des institutions publiques par le président de l'assemblée bruxelloise, Rachid Madrane (PS).

"Le Parlement n'est pas le temple d'autre chose que de la démocratie", a déclaré celui-ci, via l'agence Belga. Selon le président du parlement régional, la vidéo en question a été tournée le 13 janvier dernier lors d'une visite qui n'était pas organisée par l'institution bruxelloise. L'imam qui est filmé faisait partie d'un groupe invité par l'association "Friends of Brussels", qui effectuait une visite du Parlement bruxellois à l'invitation du député Hasan Koyuncu (PS). Des personnes de différentes orientations philosophiques et religieuses étaient également présentes.