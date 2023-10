Près de 10.000 personnes ont célébré les 30 ans de Beliris à Bruxelles

Près de 10.000 personnes ont pris part au week-end festif organisé les 7 et 8 octobre pour les 30 ans de Beliris, l'organe de coopération entre le fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale pour les projets de construction, de rénovation et de restauration du patrimoine de la capitale, indique lundi visit.brussels. A cette occasion, de nombreuses activités étaient proposées dans plusieurs quartiers et communes de Bruxelles.