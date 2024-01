Un inspecteur principal de la police judiciaire fédérale interpellé après avoir frappé un serveur à Bruxelles

Selon La Capitale, les deux policiers du trio (composé d'un inspecteur principal, d'une inspectrice et d'un commissaire) étaient en train de faire des avances à leur collègue. Leurs comportements auraient dérangé les clients au point que ceux-ci se plaignent auprès du personnel du bar, situé rue Sainte-Catherine.

Un inspecteur principal de la police judiciaire fédérale a été interpellé vendredi soir, après qu'un incident est survenu dans un bar de la capitale en compagnie de deux de ses collègues. Le trio, en état d'ébriété, aurait importuné les clients, avant que l'inspecteur principal ne frappe l'un des serveurs. Il aurait également insulté un policier bruxellois et tenté de frapper ce dernier. Les informations ont été révélées par La Capitale. Le parquet de Bruxelles a confirmé que les faits faisaient l'objet d'une enquête.

Lorsque le gérant leur a demandé de quitter les lieux, l'inspecteur en chef leur aurait d'abord fait signe de s'éloigner en arguant qu'ils étaient de la police.

Après que le patron eut réitéré l'invitation, le commissaire se serait emporté contre ce dernier, et celui-ci aurait appelé la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles. Un serveur et un autre client auraient alors tenté de faire partir les trois policiers fédéraux. À ce moment-là, l'inspecteur principal aurait donné un coup de poing au serveur et, une fois dehors, aurait détérioré le mobilier de la terrasse.

Une fois la police bruxelloise arrivée sur les lieux, la situation ne se serait pas calmée pour autant. Le commissaire et l'inspecteur principal auraient alors prétendu travailler pour l'Office central pour la répression de la corruption (OCRC), tentant de justifier leur présence dans le bar. L'inspecteur principal se serait ensuite moqué d'un agent de la police locale en le qualifiant de "sale Arabe", avant d'essayer de le frapper. Menotté, le policier aurait résisté jusqu'à tomber et perdre connaissance.