Un violeur en série à Bruxelles? "Le danger est bien plus proche qu’on ne l’imagine"

Les faits remontent déjà à cet été, selon plusieurs sources. Quatre jeunes femmes auraient été agressées sexuellement dans le bois de la Cambre, non loin de la célèbre boîte de nuit Jeux d'hiver. Elles ont porté plainte.

Une jeune fille, qui se présente comme l'une des quatre femmes écrit sur un groupe Facebook: "Le danger est bien plus proche qu’on ne l’imagine. Jeudi 26 (septembre dernier), après être sortie des Jeux d’Hiver, je suis rentrée seule à pied en traversant le Bois de la Cambre. Peu après être rentrée dans le bois, un homme m’a attrapée par-derrière en me prenant par la gorge, il m’a dit que personne ne pourrait m’entendre, car il n’y avait personne aux alentours, et que je n’avais d’autres choix que d’obéir à ses ordres. Je vous épargne les détails de la suite. Ne traversez jamais le Bois de la Cambre seule, surtout la nuit."