Une maman donne naissance à sa fille dans la station de métro Beekkant: voici le cadeau qu'offre la STIB au bébé

"Un heureux événement a eu lieu sur notre réseau! Dimanche dernier, la STIB a célébré la naissance de son premier 'bébé métro'", s'est réjoui l'opérateur de transport public bruxellois.

La société de transports a été informée de l'événement aux alentours de 18h30. "Nous avons envoyé des agents sur place pour prêter main forte à la maman, dont l'accouchement avait débuté au cours d'un trajet en métro. À leur arrivée sur le quai de Beekkant, les secours étaient déjà là pour assister la mère, entourée de sa famille", a précisé la porte-parole de la Stib, Cindy Arents. "Nos agents lui ont amené des couvertures afin de rendre l'accouchement le plus confortable possible et préserver au maximum son intimité."