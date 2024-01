Une nouveauté dans le paysage bruxellois? Le feu vert a été accordé pour la construction d'une nouvelle tour résidentielle de 90 mètres

Le feu vert a été accordé pour la construction d'une nouvelle tour résidentielle de 90 mètres de haut à Berchem-Sainte-Agathe, qui devrait abriter au total quelque 164 logements, a confirmé lundi la secrétaire d'État bruxelloise à l'Urbanisme et au Patrimoine, Ans Persoons (Vooruit).

Le futur gratte-ciel, construit sur un îlot abandonné situé entre l'avenue Charles Quint et la chaussée de Zellik, comportera plusieurs types d'unités de logement - du studio à l'appartement de quatre chambres - le tout sur 28 étages. Avec l'ambition d'ériger un "nouveau point de repère symbolique" à l'entrée Nord de la ville pour celles et ceux qui arrivent en voiture en provenance de Gand, Ans Persoons souligne que "dans certains lieux à Bruxelles, il faut pouvoir construire en hauteur, et c'est le cas sur ce site en entrée de ville".