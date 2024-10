Une tête de liste absente, des changements d'alliance…: seraient-ce les feux de l'amour dans la commune d'Uccle?

Serait-ce un feuilleton politique qui se joue à Uccle ? Dans la commune, les prochaines élections et les possibles coalitions sont empreintes d'incertitude. Le bourgmestre MR, Boris Dilliès, a déjà affiché son ambition d'obtenir la majorité absolue. Du côté des Engagés, également membres de la majorité, la tête de liste, et Ministre-présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Elisabeth Degryse, brille par son absence dans cette campagne.

Les élections communales approchent à grands pas. À quelques jours du scrutin, la campagne électorale et les potentielles futures coalitions restent très incertaines à Uccle. La commune, actuellement dirigée par une majorité MR, Engagés et Ecolo, pourrait bien changer de visage après les résultats. En effet, le bourgmestre libéral Boris Dilliès a annoncé qu'il souhaitait se présenter seul. "Nous visons une majorité absolue", déclare-t-il. D'ailleurs, un membre des Engagés a quitté la liste centriste pour rejoindre celle de Boris Dilliès. Seraient-ce les feux de l'amour à Uccle ?

Une tête de liste absente

Du côté des Engagés, c'est Elisabeth Degryse qui mène la liste. Cependant, elle semble peu visible pendant cette campagne et est systématiquement absente des débats organisés. Pour l'émission "Dans ma commune" de RTL Info, c'est François Bayens qui est venu défendre le projet centriste. "Ce qui compte le plus, c'est de maintenir certains repères au niveau local. C'est important pour la Ministre et d'autres figures politiques d'avoir un ancrage local", explique-t-il. "Si elle est élue, elle restera Ministre-présidente et ne deviendra donc ni bourgmestre ni échevine. Elle siégera uniquement comme conseillère."

