Comment relever le niveau de l'enseignement francophone? Elisabeth Degryse annonce un nouveau test de compétence en primaire

Deux challenges pour le nouveau gouvernement de la fédération Wallonie-Bruxelles en cette rentrée scolaire : résoudre le problème de la pénurie de professeurs et relever le niveau de l'enseignement, souvent mal coté dans les classements internationaux. "Pourquoi le niveau de l'enseignement francophone est-il si mauvais", a demandé Martin Buxant à Elisabeth Degryse.

À lire aussi Rentrée des classes: tout ce qui change

"Je pense qu'il y a plusieurs explications et ce qui est important, c'est que le Pacte d'Excellence depuis dix ans a voulu répondre à ça", a expliqué la Ministre Présidente. Il y a eu un besoin de réformer les contenus de l'enseignement au travers, par exemple, du tronc commun. Donc, ça a déjà été fait. Il est nécessaire maintenant d'évaluer ce qui a été fait, puisque, entre autres, avec la période Covid, il y a eu une accélération de la mise en œuvre de ce tronc commun. On voudrait prendre le temps de l'évaluer et le poursuivre, jusqu'en troisième humanité, avec la possibilité pour les élèves de faire des activités orientantes, pour poser un choix. Aujourd'hui, en Belgique, notre enseignement qualifiant, par exemple, est encore trop souvent identifié comme une filière de relégation, une filière poubelle, une filière de second choix. Évidemment qu'il faut changer cela. Quand on a un jeune de 14-15 ans qui se dit :'Moi, je veux être menuisier, j'adore le travail du bois'. Et bien, c'est super, mais ça doit être un choix positif et on doit pouvoir l'accompagner dans ce choix-là."