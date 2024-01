Wallonie-Bruxelles Enseignement dit "suivre de près" le dossier à l'Athénée royal d'Evere

En cause de ce mal-être au travail, une enseignante notamment visée par plusieurs plaintes collectives et dix plaintes individuelles pour faits de harcèlement moral auprès de Cohezio, le service externe de prévention et de protection au travail. Cette dernière, après avoir été écartée en octobre dernier, serait revenue au sein de l'établissement le 19 janvier sans que le directeur n'en soit averti suffisamment en amont par le WBE.

En arrêt de travail - présentiel cette fois-ci - devant l'établissement mercredi midi, le personnel déplorait ainsi le "manque de communication" de la part du pouvoir organisateur, et l'absence d'un quelconque accompagnement au vu des "risques psycho-sociaux avérés".