Conner Rousseau écourte un évènement électoral pour raisons de sécurité

L'ancien président de Vooruit, Conner Rousseau, a été contraint mercredi soir d'écourter une réunion électorale à Ninove (Flandre orientale) car la police ne pouvait plus garantir sa sécurité, rapporte le journal Het Nieuwsblad.

"Je dois terminer car une bande arrive et la police n'est pas en effectifs suffisants pour garantir ma sécurité", a annoncé Conner Rousseau pour expliquer la fin prématurée de l'évènement. Après les protestations du public présent, il a expliqué qu'il était préférable d'écouter la police. Il s'est ensuite éclipsé sous les applaudissements.

L'incident est survenu au cours d'un évènement organisé au Café Ragtime dans le centre de Ninove. Les portes de l'établissement étaient ouvertes et des passants se sont soudain mis à crier et à causer un certain tumulte.