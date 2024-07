Coupure progressive entre le ring de Bruxelles et le boulevard de la Woluwe dès dimanche

La connexion entre le ring de Bruxelles (R0) et le boulevard de la Woluwe (R22) entamera sa fermeture progressive dès dimanche, a annoncé lundi l'agence qui gère la coordination des projets flamands pour la mobilité (Werkvennootschap). Cette opération s'inscrit dans le cadre d'un réaménagement plus vaste de la zone située autour du boulevard de la Woluwe.

Cette coupure se déroulera en deux phases, dont la première aura lieu dès dimanche. "Dans la nuit de dimanche à lundi, ainsi que celle de lundi à mardi, la jonction du R22 venant de l'aéroport vers Diegem sera fermée", a indiqué l'agence flamande. À la mi-août, l'ensemble des liaisons entre le R0 et le R22 seront définitivement fermées. La date exacte reste à déterminer.

Cette fermeture devrait améliorer la sécurité routière et la qualité de vie dans les environs, compte tenu des accidents et embouteillages régulièrement provoqués par les nombreuses bretelles d'accès, proches les unes des autres. Le réaménagement de l'échangeur permettra de réduire le nombre de bretelles d'accès, ainsi que le nombre de véhicules traversant le centre de Diegem dans le but d'éviter le ring. Sur le boulevard de la Woluwe, les deux voies de circulation dans chaque sens seront remplacées par une seule voie (dans chaque sens), ce qui libérera de l'espace pour les voies du Ringtrambus et rendra la zone plus agréable.