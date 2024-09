Détention prolongée pour un homme poursuivi dans une affaire d'assassinat en Inde

Les autorités judiciaires belges avaient ouvert une enquête judiciaire après la diffusion d'une vidéo au sein de la communauté sourde indienne. Selon le parquet de Flandre orientale, la vidéo montrait le suspect communiquant en langue des signes depuis Gand avec d'autres individus en Inde. Cette vidéo pourrait être liée à une affaire d'assassinat survenue début août au sein de la communauté sourde indienne. Le Gantois de 39 ans, également sourd-muet, a été interpellé à son domicile le 7 août et placé en détention le mois dernier par le juge d'instruction de Gand.

D'après les médias indiens, la victime est Arshad Ali Shaikh, un homme sourd et muet de 44 ans, assassiné le 4 août à Mumbai. La police locale a arrêté deux hommes soupçonnés d'avoir torturé et tué la victime. L'épouse de la victime a également été arrêtée. Une vidéo est ensuite apparue, montrant un certain "Jazzy B", communiquant avec un numéro de téléphone belge, en train de diffuser des images de l'assassinat à une autre personne. Le suspect belge serait le commanditaire de l'assassinat et aurait donné des instructions en langue des signes pendant les faits.