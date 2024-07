Deux semaines de travaux sur l'E17 en direction de la France mi-août

L'agence flamande des routes et de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer) exécutera des travaux durant deux semaines sur l'E17 en direction de la France entre Courtrai et Albeke. L'asphalte et les marquages seront remis à neuf. Afin de limiter les embarras de circulation, les travaux seront effectués après les week-ends où seront organisés les festivals Alcatraz et Kamping Kitsch Club à Courtrai. La circulation sera limitée à deux bandes de circulation, au lieu de trois.