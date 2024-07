La 40e édition des Navy Days a rassemblé près de 17.500 visiteurs à Zeebrugge

En outre, les visiteurs ont pu assister à plusieurs démonstrations. Celles-ci comprenaient notamment des démonstrations de lutte contre les incendies et de recherche et sauvetage (SAR). Des chiens militaires ont également montré leurs compétences. Les enfants ont pu s'essayer à une course d'obstacles et à un manège mortel, construire des bateaux en Lego et même nager comme une sirène.

La fanfare de la Royal Navy a ensuite apporté une note musicale dans le Kamina Hall. La base navale ouvrira également ses portes les 5 et 6 octobre pour le festival annuel gratuit de technologie Navy Technofest.