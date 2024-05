La 5e édition de la Belgian Coast Walk réunit plus de 7.000 participants sous le soleil

La 5e édition de l'AG Belgian Coast Walk a attiré samedi plus de 7.000 participants dont la reine Mathilde sous un franc soleil. Les randonneurs les plus enthousiastes sont en route depuis le petit matin pour parcourir les 80 kilomètres qui relie Knokke-Heist à La Panne. La Reine avait opté, quant à elle, pour le parcours de 25 km au départ de Westende.

La Belgian Coast Walk n'a cessé de gagner en popularité depuis la première édition en 2019, devenant d'ailleurs la deuxième plus grande manifestation pédestre du pays, après la Dodentocht. Et avec plus de 7.000 participants, un nouveau record a été battu cette année. La Belgian Coast Walk permet en outre aux participants de découvrir la Côte d'une manière différente, et ce pour le plus grand bonheur du secteur touristique.

Les marcheurs les plus courageux ont débuté leur randonnée au Centre sportif Laguna à Duinbergen (Knokke-Heist) entre 04h30 et 05h00 samedi matin. Pas moins de 1.300 participants ont choisi de parcourir la distance complète de 80 kilomètres qui offrent une diversité de paysages allant des plages aux dunes en passant par les bois et les polders. L'itinéraire fait également découvrir aux promeneurs les zones portuaires.