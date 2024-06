La commune flamande de Heers saisit le Conseil d'État contre une décision du Watergroep

La commune flamande de Heers (Limbourg) a saisi le Conseil d'État afin que le Watergroep revienne sur sa récente décision. La société publique de distribution d'eau en Flandre a indiqué qu'à partir du 8 juillet, les 800 habitants ne recevront plus l'eau douce provenant de la station de pompage controversée de Rukkelingen-Loon, mais celle du centre de production d'eau de Voort. L'eau y est toutefois beaucoup plus dure, accélérant ainsi la formation de calcaire dans les appareils et les canalisations.