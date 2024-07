La côte s'attend à un week-end exceptionnel grâce à l'afflux de touristes d'un jour

La côte s'attend à un week-end exceptionnel. Les hôtels de la côte affichent un taux d'occupation de 90% et de nombreux touristes d'un jour sont également attendus, ressort-il des chiffres publiés vendredi par la société provinciale Westtoer. La SNCB a mis en place des trains supplémentaires vers différentes gares du bord de mer.

Pour le week-end du 21 juillet, les hôtels de la côte enregistrent actuellement un taux d'occupation moyen de 85 à 90%. Selon Westtoer, de nombreuses réservations de dernière minute ont été enregistrées ces derniers jours.

De nombreux touristes d'un jour sont également attendus en bord de mer. C'est pourquoi la SNCB a mis en place des trains supplémentaires vers les gares d'Ostende et de Blankenberge. "Ceux qui viennent en voiture avec leur vélo peuvent toujours garer leur voiture un peu plus loin de la côte et se rendre à la mer à vélo en passant par les itinéraires cyclistes", ajoute le Westtoer.