La grève prend fin chez De Lijn, les bus rouleront à nouveau samedi

Les syndicats et la direction de la société de transports en commun De Lijn ont trouvé un accord vendredi sur les nouveaux horaires de travail, a indiqué le syndicaliste ACOD (CGSP) Stefaan Laroy. Les bus rouleront à nouveau normalement samedi dans la périphérie bruxelloise, où la circulation était perturbée depuis jeudi.

Une grève spontanée avait éclaté jeudi matin dans plusieurs dépôts du Brabant flamand (Hal, Asse, Vilvorde et Grimbergen). La grève s'était ensuite étendue à Ninove et Termonde, en Flandre orientale. La grève s'est poursuivie vendredi, et a également touché la Campine.

Le mécontentement portait sur les nouveaux plannings qui devaient entrer en vigueur en janvier. Une nouvelle réunion entre syndicats et direction vendredi a finalement permis de dégager un accord.

Le service des bus reprendra normalement samedi.