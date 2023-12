La KUL porte plainte contre la mosquée d'une asso étudiante pour propos sexistes

"Une femme ne portant pas le voile ne pourra jamais être un modèle", a notamment déclaré Adam El M'Rabet lors d'une conférence donnée à la mosquée de l'Association internationale des étudiants musulmans de Louvain (International Muslim Student Association Leuven). M. El M'Rabet s'en est pris violemment aux féministes et les enseignants n'ont pas été épargnés non plus.

La KU Leuven a signalé ces déclarations auprès de l'Institut flamand des droits humains.