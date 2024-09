La nouvelle écluse de Terneuzen sera officiellement inaugurée le 11 octobre en présence du roi Philippe et de son homologue néerlandais Willem-Alexander. La construction de cette infrastructure d'ampleur inédite est d'une importance cruciale pour le North Sea Port, indique mardi ce port qui regroupe ceux de Flessingue et Terneuzen aux Pays-Bas, ainsi que le port de Gand.

La nouvelle écluse, d'une taille similaire à celles du canal de Panama, s'inscrit dans un complexe d'écluses plus vaste reliant la ville de Gand à la Zélande et à la Mer du Nord. L'infrastructure doit permettre de répondre "à l'intensification du transport fluvial et maritime dans la région du North Sea Port tout en fluidifiant le trafic, en réduisant les temps d'attente", précise le Palais Royal dans un communiqué. Selon les estimations, le nombre de navires en transit pourrait en effet passer de 60.000 à 96.000 par an d'ici 2040.

L'écluse permettra aussi le passage de navires de plus grande envergure, allant jusqu'à 366 mètres de long, 49 mètres de large et 14,5 mètres de profondeur.

La nouvelle écluse a été financée par la Flandre et les Pays-Bas, avec le soutien de l'Union européenne.