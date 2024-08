La pluie ne refroidit pas l'ardeur des festivaliers

Les ponchos étaient de sortie vendredi au Pukkelpop, mais l'ambiance restait au beau fixe devant la Main Stage du festival. La formation hip-hop ouest-flandrienne 't Hof van Commerce et le duo rock bruxellois Black Box Revelation ont donné le coup d'envoi des festivités.

Flip Kowlier et Buyse ('t Hof van Commerce) présentaient leur album 'LP6' qui sortira à l'automne. Ils ont également dévoilé leur nouveau single 'In de Chalet' au public du Pukkelpop. Quant au guitariste de Black Box Revelation, Jan Paternoster, il a encore confié son instrument à un fan, durant le titre 'Mr. Big Mouth', et l'heureux élu pourra la reprendre chez lui.

Le Dance Hall accueillait de son côté Tom Grennan. "J'étais très nerveux à l'idée de jouer ici, mais je me sens comme un membre de votre famille", a-t-il confié, légèrement ému, à la fin de sa prestation.